Масштабные природные пожары вышли из-под контроля в Испании

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Уничтожено восемь тысяч гектаров леса. Проводится эвакуация местного населения, есть пострадавшие.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mercedes Menendez; 5-tv.ru

В Испании эвакуируют местных жителей из-за масштабных природных пожаров. Только в пригороде города Оренсе зафиксировали сразу 11 очагов. Уже уничтожено восемь тысяч гектаров леса. Сообщается о нескольких пострадавших. Дым от пожаров охватил огромные территории. Взять ситуацию под контроль не удается из-за сильного ветра. К ликвидации возгорания подключена авиация и военные.

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