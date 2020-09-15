Масштабные природные пожары вышли из-под контроля в Испании
Уничтожено восемь тысяч гектаров леса. Проводится эвакуация местного населения, есть пострадавшие.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Mercedes Menendez; 5-tv.ru
В Испании эвакуируют местных жителей из-за масштабных природных пожаров. Только в пригороде города Оренсе зафиксировали сразу 11 очагов. Уже уничтожено восемь тысяч гектаров леса. Сообщается о нескольких пострадавших. Дым от пожаров охватил огромные территории. Взять ситуацию под контроль не удается из-за сильного ветра. К ликвидации возгорания подключена авиация и военные.
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