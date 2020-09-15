Стало известно, кто устроил «элитное» ДТП в Петербурге

Стали известны личности участников резонансного ДТП в Петербурге, где столкнулись два элитных спорткара. Предполагаемым виновником аварии, которую уже прозвали самой дорогой за последнее время, является некий 36-летний Василий. Местный лихач уже неоднократно попадал в сводки происшествий. То, что он любитель погонять, подтверждает и его страница в соцсетях. Также, по предварительной информации, заявлений никто из участников ДТП не писал. То есть, фактически виноватых нет.

Авария произошла накануне вечером. Водитель BMW на оживленном перекрестке начал дрифтовать, подрезав тем самым Ferrari, который пытался проскочить перекресток на огромной скорости. В этот момент и произошло столкновение. От удара машины раскидало в разные стороны. А элитный спорткар стоимостью около десяти миллионов рублей превратился в груду искореженного металла.