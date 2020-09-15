Боярский упал в обморок перед вакцинацией — видео
Помощь 70-летнему артисту пришлось оказывать главврачу медицинского учреждения.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru
Народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок во время осмотра медика перед вакцинацией от гриппа. Помощь 70-летнему артисту пришлось оказывать главврачу медицинского учреждения.
Как видно на кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, Боярский начал заваливаться на медика, после того как он провел пальпацию в области шеи артиста. Далее в ролике видно, что народному артисту измеряют давление. Несмотря на небольшой инцидент, прививку Михаилу Боярскому все же сделали.
В Петербурге проходит прививочная кампания против гриппа и пневмококковой инфекции. 15 сентября в вакцинации принимали участие деятели культуры Северной столицы.
В Городскую поликлинику на Малой Конюшенной улице в этот день пришли Михаил Боярский, Борис Эйфман, Лариса Луппиан, Юрий Гальцев, Игорь Корнелюк и другие знаменитости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в России.
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