Боярский упал в обморок перед вакцинацией — видео

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Марина Неруцких
Эксклюзив 1 578

Помощь 70-летнему артисту пришлось оказывать главврачу медицинского учреждения.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок во время осмотра медика перед вакцинацией от гриппа. Помощь 70-летнему артисту пришлось оказывать главврачу медицинского учреждения.

Как видно на кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, Боярский начал заваливаться на медика, после того как он провел пальпацию в области шеи артиста. Далее в ролике видно, что народному артисту измеряют давление. Несмотря на небольшой инцидент, прививку Михаилу Боярскому все же сделали.

В Петербурге проходит прививочная кампания против гриппа и пневмококковой инфекции. 15 сентября в вакцинации принимали участие деятели культуры Северной столицы.

В Городскую поликлинику на Малой Конюшенной улице в этот день пришли Михаил Боярский, Борис Эйфман, Лариса Луппиан, Юрий Гальцев, Игорь Корнелюк и другие знаменитости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в России.

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