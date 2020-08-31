Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в России?
Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Фото, видео: www.globallookpress / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; Reuters
Вакцинация россиян от коронавируса стартует в ноябре. Об этом в ходе общения с медиками в Иркутской области заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, первые поставки препарата крупными партиями начнутся уже в сентябре.
«Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются, больше двух с половиной тысяч человек уже набрано, всего будет 40 тысяч. На регистрации находится еще несколько вакцин. На максимальные объемы мы выйдем в ноябре–декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции», — заявил Михаил Мурашко.
Первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в РФ 11 августа. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. Российский Минздрав объявил о запуске лекарственного средства в производство и выдал разрешение на проведения пострегистрационных исследований.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной.
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