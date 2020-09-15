Что сказал Боярский о своем обмороке перед вакцинацией?

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 93

Артист делал плановую прививку от гриппа в больнице Петербурга.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

В Петербурге проходит вакцинация против гриппа и пневмонической инфекции. В рамках мероприятия в Городской поликлинике на Малой Конюшенной улице, где вакцинацию проходили деятели культуры Северной столицы,  70-летний народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок.

После инцидента сам Михаил Боярский заявил, что ничего подобного с ним не случалось, сознания он не терял. Факт посещения больницы для плановой вакцинации он отрицать все же не стал.

Позднее сын артиста — Сергей Боярский в Twitter-аккаунте отчитался о состоянии здоровья своего родителя. Заявил, что перед прививкой артист «немного поплыл», но сейчас он чувствует себя хорошо.

Twitter @sergeyboyarskiy

Кроме Боярского на Малой Конюшенной в этот день прививались также Борис Эйфман, Лариса Луппиан, Юрий Гальцев, Игорь Корнелюк и другие знаменитости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие прививки Минздрав рекомендует сделать россиянам к осени.

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