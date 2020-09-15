Звезда «Алых парусов» стала финалисткой отбора на «Детское Евровидение — 2020»
София Феськова запомнилась зрителям по роли Ассоль.
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Фото, видео: Instagram @sofiafeskova; 5-tv.ru
Юная певица из Петербурга вышла в финал конкурсного отбора на «Детское Евровидение — 2020». Об итогах очередного прослушивания рассказали в пресс-службе Академии Игоря Крутого, занимающейся отбором участников из России, передает ТАСС.
Отмечалось, что всего было подано более 100 заявок на национальный тур международного музыкального конкурса. Проявить себя могли дети в возрасте от девяти до 14 лет. До финала дошли лишь 11 конкурсантов. Среди которых — 11-летняя София Феськова из Петербурга.
В 2020 году начинающая артистка приняла участие в грандиозном шоу для выпускников «Алые паруса». София сыграла роль юной Ассоль и исполнила для зрителей песню под названием «Я построю маяк до неба», посвященную ожиданию сказочного Грея.
Кроме того, в финал прошли: Артем Фокин из Севастополя, москвичи Арсений Слесарев, Артем Морозов, Геннадий Перевердиев, а также дуэт Сергея Филина и Вероники Литовченко, София Кирсенко из Симферополя, жительница Ярославля София Шкепу, дуэт «ЛитлZ» и Софья Туманова из Новосибирска и Рутгер Гарехт из Оренбурга.
Победитель будет определен по результатам интернет-голосования на сайте конкурса и также по итогам голосования жюри. Имя участника, который представит Россию на «Детском Евровидении — 2020», будет названо 25 сентября. Сам конкурс пройдет в формате телемоста из-за пандемии коронавируса 29 ноября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербуржец побил мировой рекорд по игре на фортепиано.
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