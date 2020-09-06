«Это был предел!» — петербуржец рассказал, как смог побить мировой рекорд по игре на фортепиано

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Виктория Андреева
Эксклюзив 151

Руслан Ишдавлетов рассказал об ощущениях после почти 50 часового марафона.

Фото, видео: www.globallookpress.com / scully; 5-tv.ru

Петербургский музыкант Руслан Ишдавлетов установил новый мировой рекорд по беспрерывной игре на фортепиано — 42 часа 24 минуты и 27 секунды. 5-tv.ru пообщался с артистом сразу после грандиозного выступления.

Необычный марафон во дворе Планетария № 1 в Северной столице стартовал 4 сентября. Изначально Руслан планировал играть для публики ни много ни мало — 50 часов! Однако усталость взяла свое, и на отметке в 42 часа музыкант заснул прямо на инструменте. Правда, сам он нисколько от этого не расстроился. Артист признается: мучить свой организм не хотел. Да и к чему это? Если новый мировой рекорд установлен, а свой предыдущий результат пианист превысил более чем на пять часов.

«Я счастлив! На самом деле, это был предел. Решил не мучить себя и лег спать. [Результат] хороший, на четверку. В следующий раз можно будет попробовать 50 часов. Но недельку надо отдохнуть», — поделился эмоциями Ишдавлетов.

Отвечая на вопрос, что помогло установить мировой рекорд, Руслан скромно отвечает: ничего. Он напомнил, что порядка десяти лет занимается импровизацией на фортепиано, а потому никакого страха перед тяжелым марафоном не испытывал. Тем более, что он для него стал пятым по счету.

«Было четыре попытки. Я их расцениваю как тренировку. На самом деле, ничего сверхъестественного в этом нет. <…> Этот марафон дал мне много чего полезного и в плане музыки, и в плане некоторых моментов осознания. После марафона в течение пары дней начинаешь понимать, что вообще произошло. Но пока не до конца понимаю адекватно всю эту реальность. Все прекрасно!» — подытожил Руслан.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru показал кадры с выступления Руслана Ишдавлетова.

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