Парковочный регламент: как не остаться за поребриком

Общество автомобилистов Петербурга затевает парковочную революцию. Инициатива заинтересует и другие города. Активисты предлагают радикально, в три-четыре раза увеличить обеспеченность новых домов парковками.

Сейчас в Петербурге строят из расчета одно машиноместо на 80 квадратных метров жилья. Нормативы в других городах примерно такие же, типовые. Идея добиться, чтобы делали одно место на каждые 20-25 квадратов. Логика понятна — на 80-ти метрах в доме могут быть и два, и три. А если «студии», то и четыре квартиры.

По статистике, у каждой второй российской семьи есть авто, а у некоторых и не одно, теснота на парковке — норма! Если ее изменить — будет свободнее. Но дороже — отвечают застройщики. Ведь паркинги стоят денег, машиноместа там итак есть, но их не спешат покупать, предпочитая бесплатно забивать проезды. Поэтому идея строителей наоборот — снизить нормативы на 30%. Тогда будет дешевле жилье и больше свободного пространства во дворах. Ведь не всегда споры о парковках такие мирные — убедился Алексей Полтаранин.

Со своим обидчиком водитель Олег Королевец теперь выясняет отношения в суде. Доказывает, что это именно Сергей Зотов виноват в дорожном конфликте за место на парковке. Вот Олег пытается заехать на стоянку, но путь ему преграждает сосед — резко открывает дверь чужой машины и так же резко набрасывается на оппонента.

«Он мне одной рукой прихватил, а правой стал наносить удары головой и по плечу. Около 20 ударов», — рассказывает мужчина.

Дорожный конфликт для Зотова обернулся уголовным делом, но виновным он себя не считает.

За парковочное место под солнцем по всей стране бьются словно за собственную жизнь, ведь количество машин на душенаселение растет не по годам, а по дням.

По федеральному закону норматив составляет 350 автомобилей на тысячу жителей. В Петербурге количество парковочных мест рассчитывается по своим региональным правилам — одна машина на каждые 80 квадратных метров жилой площади.

Эти строительные правила рассчитаны для застройщиков и были написаны почти 20 лет назад. Но вот, пожалуйста, быстрорастущий район Парнас на севере Петербурга. Представьте — на этаже восемь студий по 20 квадратных метров и у каждой семьи по автомобилю, а то и два. Вот и повод для битвы за парковку найден!

«Мы хотим, чтобы расчеты, которые сегодня существуют, были скорректированы. То есть это не 80 метров, может быть это будет 20 метров на один автомобиль, может 25 метров на автомобиль», — поясняет председатель Санкт-Петербургского городского и ленинградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Пересматривать строительные правила нужно и в других российских городах. Вот город Златоуст в Челябинской области. Жители этого двора рассорились со старшим по дому, который соорудил для себя индивидуальное парковочное место. Ну, где еще оставить машину, когда весь двор вечерами забит под завязку?

«Здесь идет свалка строительного мусора — шифер, покрышки. Это все горит. Я так полагаю здесь ставят машину — „Газель“», — говорит житель дома Татьяна Шаповалова.

Но если изменить региональные нормативы, как этого хотят общественники, новые квартиры резко вырастут в цене — уверяют застройщики. Пока строители воюют с активистами, народные избранники Петербурга предлагают еще и наказывать застройщиков, которые вообще не соблюдают никакие нормативы.

«Застройщик он… Дадите ему норматив — он построит больше дом и на маленьком клочке сделает ярусную парковку, потому что земля у него кусок ограничен, ему парковка не выгодна», — объясняет депутат ЗакСа Алесей Цивилев.

Практически так вышло в Петербурге. Жителям этого дома застройщик построил обещанную парковку на 600 мест, но воспользоваться ею автовладельцы так и не смогли. Площадку рабочие обнесли забором. Оказалось, что участок до сих пор принадлежит строительной компании и у нее на этот кусок земли большие планы.

«Когда застройщик сдает дом, вводит его в эксплуатацию, он обязан прийти в Росреестр. Он этого не сделал. Дом планируется 12 этажей. Один тысячник и один на 1240 квартир. Останется 90 с лишним мест. Ситуация — абсурдная», — говорит житель жилого комплекса Виктория Шишова.

Пока идут парковочные войны жители каждый вечер гадают — удастся ли им найти заветное место стоянки. Общественники готовы выступить с инициативой в Думу, чтобы кардинально пересмотреть нормативы, иначе, в городах парковочный вопрос окончательно всех испортит.