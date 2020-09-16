Какие законы начнут действовать в России с 16 сентября?

Четыре новых закона начнут действовать 16 сентября на всей территории России. В чем именно заключаются новые постановления Правительства РФ, пишет «Парламентская газета».

О льготном лизинге оборудования для легкой промышленности

Корректировка условий и порядок получения субсидий из федерального бюджета ожидают лизинговые компании из России. Скидку в 50% от цены взятого в лизинг оборудования будут предоставлять предприятиям легкой промышленности, отвечающим ряду требований:

отсутствие долгов налогам

своевременная уплата страховых взносов;

не в процессе банкротства/ликвидации;

максимальный размер выплаты — до 200 миллионов рублей.

О безопасности на судах с ядерным реактором или ядерными материалами

Уточняются требования по безопасности ко всем физическим лицам на борту судов, передвигающихся за счет ядерного реактора или перевозящих ядерные материалы. Они должны четко следовать приказам ответственных за защиту этих плавучих средств на всем протяжении пути. Также они обязаны не препятствовать таким лицам выполнять свою работу.

О надзоре за лекарствами

С 16 сентября расширяются полномочия для Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Ведомство будет отслеживать побочные действия различных медикаментов по результатам работы фармаконадзора. В случае обнаружения опасных для здоровья человека последствий они будут публиковать информацию об этом и принимать решение о приостановке их применения. Также ведомству доверяется полное изъятие из обращения некачественных лекарственных средств.

О выплатах страховой пенсии

Облегчена процедура получения страховой пенсии россиянам, перебравшимся за рубеж. Теперь для этого им не надо будет предоставлять в Пенсионный фонд справку о постоянном месте жительства на территории другой страны.

Ранее 5-tv.ru писал про возможное введение почасового МРОТ в России.