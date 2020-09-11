«Точь-в-точь, ты и я»: Королева простила Тарзана, знакомые которого обокрали ее на 5 млн

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Анастасия Шадская
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В пропаже из дома дорогих украшений и крупной суммы певица винит случайных подруг своего мужа.

«Точь-в-точь, ты и я»: Королева простила Тарзана, знакомые которого обокрали ее на 5 млн

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

Певица Наташа Королева выложила на своей странице в Instagram трогательное видео. На нем она со стриптизером Сергеем «Тарзаном» Глушко поет дуэтом песню о любви. Это стало своеобразным ответом на вопросы переживающих о судьбе пары поклонников.

«Сила любви может пройти любые испытания!» — подписала она пост.

 
 
 
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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Накануне стало известно о краже в доме Королевой и Тарзана. Это случилось в августе, когда певица была в отъезде. Дома хозяйничал ее муж, он и пригласил неких малознакомых женщин в гости. Что именно происходило в доме в отсутствие Королевой, неизвестно, однако потом из жилища пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей и валюта.

«Все у нас „зе бест“, ведь в этом что-то есть, ты и я нужны друг другу», — спели, прижавшись друг к другу супруги.

Несмотря на такой «ответ» от своей любимицы, поклонники Наташи Королевой очень разволновались, увидев ее вместе с Тарзаном.

«А как же ситуация с украшениями?»;

«Если про 19 августа и приезд знакомых женщин — правда, то давно надо послать этого кобеля», — распереживались они за певицу.

Другие же подписчики решили порадоваться, что звездная пара вновь смогла справиться с трудностями в браке.

«Все завидуют Королевой, вот она сохраняет семью, а другие по десять раз замуж выходят»;

«Такой бред про них пишут. Подходят они друг другу очень», — заявили они.

На фоне этого не обошлось и без традиционного комментария от фанатов пары Наташи Королевой и Игоря Николаева. Даже наличие новых семей у обоих их расставание еще много лет назад не мешает им ждать и надеяться.

«Наташа с Николаевым смотрелась лучше. Промолчу».

Тарзан и Королева поженились в 2003 году. Недавно их единственному сыну Архипу исполнилось 18 лет.

Ранее 5-tv.ru показывал первый клип Архипа «Грека» Глушко.

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