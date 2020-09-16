В Кузбассе автобус с шахтерами столкнулся с машиной ГИБДД — Видео
Двое человек получили ранения.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @dtp_42kuzbass, @incident_42nvk
Автобус «Распадской угольной компании» столкнулся с патрульным автомобилем ГИБДД в районе города Новокузнецк в Кемеровской области. Два человека пострадали, причем полицейского пришлось госпитализировать, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.
ДТП произошло около 20:30 по местному времени на трассе Новокузнецк-Осинники возле села Атаманово. Столкновение с автобусом было достаточно сильным, чтобы автомобиль получил серьезные повреждения.
Пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик рассказал подробнее о пострадавших: оба были мужчинами, один — полицейским. Именно ему понадобилась помощь медиков.
«39 лет, состояние средней степени тяжести. Доставлен в стационар, — уточнил он. — Мужчина, 35 лет. Отказ от осмотра и помощи».
Причины и обстоятельства случившего продолжают расследовать.
Ранее 5-tv.ru писал про страшное ДТП в Удмуртии.
Читайте также
81%
0.48 89.36
0.78
Нашли ошибку?