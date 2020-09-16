В Кузбассе автобус с шахтерами столкнулся с машиной ГИБДД — Видео

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Анастасия Шадская
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Двое человек получили ранения.

Фото, видео: Instagram @dtp_42kuzbass, @incident_42nvk

Автобус «Распадской угольной компании» столкнулся с патрульным автомобилем ГИБДД в районе города Новокузнецк в Кемеровской области. Два человека пострадали, причем полицейского пришлось госпитализировать, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 20:30 по местному времени на трассе Новокузнецк-Осинники возле села Атаманово. Столкновение с автобусом было достаточно сильным, чтобы автомобиль получил серьезные повреждения.

Instagram @dtp_42kuzbass

Пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик рассказал подробнее о пострадавших: оба были мужчинами, один — полицейским. Именно ему понадобилась помощь медиков.

«39 лет, состояние средней степени тяжести. Доставлен в стационар, — уточнил он. — Мужчина, 35 лет. Отказ от осмотра и помощи».

Причины и обстоятельства случившего продолжают расследовать.

Ранее 5-tv.ru писал про страшное ДТП в Удмуртии.

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