Акции Apple упали прямо во время презентации
Впервые за последние восемь лет Apple не представила общественности новый смартфон.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Golovniov; 5-tv.ru
Новинки от корпорации Apple не вдохновили ни потенциальных покупателей, ни фондовый рынок. Во время презентации, стоимость акций компании резко пошла вниз.
Впервые за последние восемь лет Apple не представила новый смартфон. Модельный ряд обновили новыми часами и iPad, но клиентов Apple это, кажется, не устроило. Позже акции технологического гиганта все же отыграли падение и незначительно выросли. Из-за пандемии коронавируса презентация проходила в онлайн-режиме без представителей прессы.
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