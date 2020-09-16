Дым от лесных пожаров накрыл Вашингтон и Нью-Йорк

Дым от лесных пожаров на западном побережье США добрался до восточных городов — Вашингтона и Нью-Йорка. Жители делятся снимками в соцсетях — солнце видно сквозь дымку.

А вот в Калифорнии, Орегоне и штате Вашингтон уже привыкли дышать гарью, и пока непонятно, когда это закончится. Из-за дыма многие учреждения остаются закрытыми — коэффициент загрязнения атмосферы превысил все допустимые нормы.

Самая сложная ситуация сейчас в Южной Калифорнии. За последние несколько недель сгорели тысячи домов, более тридцати человек погибли.