Дым от лесных пожаров накрыл Вашингтон и Нью-Йорк
В Калифорнии, Орегоне и штате Вашингтон многие учреждения остаются закрытыми — коэффициент загрязнения атмосферы превысил все допустимые нормы.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
Фото, видео: Reuters / Mario Anzuoni; 5-tv.ru
Дым от лесных пожаров на западном побережье США добрался до восточных городов — Вашингтона и Нью-Йорка. Жители делятся снимками в соцсетях — солнце видно сквозь дымку.
А вот в Калифорнии, Орегоне и штате Вашингтон уже привыкли дышать гарью, и пока непонятно, когда это закончится. Из-за дыма многие учреждения остаются закрытыми — коэффициент загрязнения атмосферы превысил все допустимые нормы.
Самая сложная ситуация сейчас в Южной Калифорнии. За последние несколько недель сгорели тысячи домов, более тридцати человек погибли.
Читайте также
67%
-0.26 88.86
-0.50
Нашли ошибку?