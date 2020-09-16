По случаю 75-летия Евгения Петросяна его жена и помощница Татьяна Брухунова выложила в Instagram совместный снимок с виновником торжества. Счастливых возлюбленных запечатлели на лужайке возле роскошной изгороди. Юбиляр положил руки на плечи второй половины, в то время как она сидит на зеленой траве.

Образы знаменитостей на фото отсылают к стилю начала прошлого века. Юморист позирует в синем пиджаке, галстуке-бабочке и канотье, а на девушке белое ретро-платье. Ее безымянный палец украшает кольцо, которое она не впервые нарочито демонстрирует на камеру.

«С днем рождения, Волшебник!» — написала в поздравительном посте Татьяна.

Instagram @bruhunova

Пара нечасто публикует семейные кадры и почти не подчеркивает обоюдную привязанность. Оттого новая фотография, на которой Петросян и Брухунова демонстрируют теплые чувства к другу, стала праздничным подарком для поклонников артиста. Подписчики девушки отметили, что супруги великолепно смотрятся вдвоем, и пожелали впредь видеть больше подобных кадров.

«Чудеса там, где в них верят»;

«Какое замечательное фото вас вместе! Долгих лет!»

«Фотография — просто бомба! Вы очень хорошо вместе смотритесь. И оба мега позитивные!» — отметили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что в свой день рождения Петросян показал фото малыша — Вагана Евгеньевича и, возможно, раскрыл семейную тайну.