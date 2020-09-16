«С днем рождения, волшебник!» — Брухунова поздравила Петросяна с 75-летием
Молодая супруга опубликовала совместное фото с юбиляром в неформальной обстановке.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
Фото, видео: Instagram @bruhunova
По случаю 75-летия Евгения Петросяна его жена и помощница Татьяна Брухунова выложила в Instagram совместный снимок с виновником торжества. Счастливых возлюбленных запечатлели на лужайке возле роскошной изгороди. Юбиляр положил руки на плечи второй половины, в то время как она сидит на зеленой траве.
Образы знаменитостей на фото отсылают к стилю начала прошлого века. Юморист позирует в синем пиджаке, галстуке-бабочке и канотье, а на девушке белое ретро-платье. Ее безымянный палец украшает кольцо, которое она не впервые нарочито демонстрирует на камеру.
«С днем рождения, Волшебник!» — написала в поздравительном посте Татьяна.
Пара нечасто публикует семейные кадры и почти не подчеркивает обоюдную привязанность. Оттого новая фотография, на которой Петросян и Брухунова демонстрируют теплые чувства к другу, стала праздничным подарком для поклонников артиста. Подписчики девушки отметили, что супруги великолепно смотрятся вдвоем, и пожелали впредь видеть больше подобных кадров.
«Чудеса там, где в них верят»;
«Какое замечательное фото вас вместе! Долгих лет!»
«Фотография — просто бомба! Вы очень хорошо вместе смотритесь. И оба мега позитивные!» — отметили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что в свой день рождения Петросян показал фото малыша — Вагана Евгеньевича и, возможно, раскрыл семейную тайну.
Читайте также
77%
0.48 89.36
0.78
Нашли ошибку?