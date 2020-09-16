«А вот и он — Ваган Евгеньевич» — Петросян показал фото малыша

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Светлана Шевченко
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В день юбилея известный юморист, возможно, раскрыл семейную тайну.

Фото, видео: Instagram.com @petrosyanevgeny

Известный юморист Евгений Петросян утро в день 75-летия начал с неожиданной публикации на своей странице в Instagram.

«А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!» — подписал фото с малышом знаменитый сатирик.

Instagram.com @petrosyanevgeny

Последние два года общественность мучили подозрения не только о свадьбе с Евгения Вагановича с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, но и есть ли у пары совместные дети.

С начала 2020 года слухи усилились. Сообщалось, что ребенок был рожден в Дубае, вероятно, суррогатной матерью. Хотя были подозрения, что сама Татьяна могла быть беременной, так как в тот период она публиковала загадочные фото в одежде оверсайз.

В декабре 2019 года появилась информация о том, что Петросян сочетался браком со своей возлюбленной.  Поводом для этого стала публикация в сети свадебного букета. А за неделю до этого Татьяна показала поклонникам фотографию с кольцом на безымянном пальце, похожем на обручальное.

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