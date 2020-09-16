«Боюсь спросить, что снимаете»: Хилькевич переоделась в развратную горничную

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Валентин Черников
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Актриса поиграла бедрами с плеткой в руках на съемках сериала.

Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Съемки очередного эпизода сериала вынудили Анну Хилькевич перевоплотиться в развратную горничную. Актриса надела черный сарафан, взяла в руки плетку и в таком виде забралась на кровать. Но, похоже, что подобные постельные сцены для девушки — не испытание, а повод для шуток.

«Как там говорится?.. Я люблю свою работу», — написала Хилькевич под видео, которое выложила в Instagram.

Instagram @annakhilkevich

В коротком ролике она забавно, но не без перчинки поиграла бедрами и плеткой, чем впечатлила немало фолловеров. Поклонники предположили, что Анна вновь задействована в работе над ситкомом «Универ. Новая общага», который сделал ее знаменитой. И хотя продолжение популярного сериала выходит на экраны с 2011 года, столь откровенного облачения ее героини поклонники не припомнили. Сцена стала одной из самых горячих за карьеру Хилькевич.

«Боюсь даже спросить, что снимаете»;

«Такая классная»;

«Воу, полегче!» — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хилькевич едва не погибла от рук «углеводного убийцы».

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