Трое мужчин задержаны за подготовку нападения на силовиков в Минске

Белорусская милиция предотвратила крупную провокацию против силовиков. Один из участников акций протеста в Минске — 32-летний уроженец Брестской области — собрал целый арсенал: петарды, дымовые шашки, нож и рогатки для стрельбы металлическими шариками. Все это обнаружили при досмотре его машины.

Мужчина не скрывал, что готовился напасть на сотрудников ОМОНа в ходе очередного митинга. И даже нашел двоих подельников. В телефоне активиста обнаружили фото и видео массовых беспорядков, строительства баррикад. Во всем этом он принимал участие. Мужчина задержан.