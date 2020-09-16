Трое мужчин задержаны за подготовку нападения на силовиков в Минске

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При досмотре машины предполагаемого зачинщика нашли петарды, дымовые шашки, нож и рогатки для стрельбы металлическими шариками.

Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Белорусская милиция предотвратила крупную провокацию против силовиков. Один из участников акций протеста в Минске — 32-летний уроженец Брестской области — собрал целый арсенал: петарды, дымовые шашки, нож и рогатки для стрельбы металлическими шариками. Все это обнаружили при досмотре его машины.

Мужчина не скрывал, что готовился напасть на сотрудников ОМОНа в ходе очередного митинга. И даже нашел двоих подельников. В телефоне активиста обнаружили фото и видео массовых беспорядков, строительства баррикад. Во всем этом он принимал участие. Мужчина задержан.

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