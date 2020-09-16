Границы не помеха: В России упростят правила въезда в страну

Россия упростит порядок въезда в страну для близких родственников российских граждан. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, родственники, которые имеют другое гражданство, смогут оформить долгосрочные частные визы сроком действия до одного года. Таковыми будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Получить визу можно будет на основании простого письменного заявления гражданина РФ.

Для реализации данной инициативы будет внесен ряд изменений в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», подчеркнул Мишустин.

Кроме того, из законодательства исключат норму, из-за которой иностранцам приходилось выезжать за пределы России каждые три месяца, чтобы сохранить право получить визу.

«Это позволит создать более комфортные условия для семей, которые пока разделены границами и облегчить жизнь тем, кто захочет у нас остаться. У них будет больше времени для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство», — заявил глава кабмина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия открыла границу с еще одной страной.