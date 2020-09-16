«В плену меня не удерживают»: сын Сафронова о «заключении» в турецком отеле

Сын известного художника Никаса Сафронова — пианист Лука Затравкин попал в крайне неприятную ситуацию на турецком курорте. Молодой человек, вес которого достигает 240 килограммов, прыгнул в детский бассейн и пробил дно конструкции. Управляющие отеля, где это произошло, теперь требуют от Луки компенсации в несколько тысяч долларов, а до этого момента не позволяют гостю уехать.

Об инциденте стало известно от Никаса Сафронова, который поднял панику и спровоцировал животрепещущие заголовки в СМИ. Сам Лука Затравкин в беседе с 5-tv.ru объяснил, что ситуация не так критична, как могло показаться.

Он действительно повредил детский бассейн и получил ушибы ног, но проблема с администрацией отеля скоро разрешится. Сафронов, по его словам, испугался, что крупную сумму за нерадивого сына придется выплачивать именно ему.

«Я позвонил Никасу Степановичу, он узнавал, как мое здоровье. Я сказал, что наверно придется занимать денег, а он подумал, что у него. К нему же это не имело никакого отношения», — пояснил сын художника.

Чтобы покрыть расходы за испорченное имущество, Затравкин решил обратиться к своим московским знакомым.

«У кого-то из друзей займу денег, так как с собой нужной суммы не взял. Мне нужно оплатить ремонт бассейна, который уже починили», — подметил Лука.

Кроме того, наследник Сафронова заявил, что его напугали заголовки о «заключении» в отеле. В плену его не удерживают, пояснил музыкант, а с администрацией отеля удалось договориться полюбовно. К тому же Лукас признает свою вину и готов полностью оплатить ремонт.

«Это нормально, если ты что-то повредил в отеле и компенсируешь. Я всегда это оплачиваю, всегда ответственен: повредил — надо заплатить», — отметил Затравкин.

В «столкновении с бассейном» Лука повредил ноги и получил несколько ссадин. Сейчас ему пришлось ненадолго отказаться от активных развлечений и наслаждаться природой, лежа под ароматным мандариновым деревом, чем он хвастается в своем профиле Instagram.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лука Затравкин сравнил себя по весу со львом.