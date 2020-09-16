Турецкий отель взял в «заложники» сына Сафронова

Турецкий отель потребовал от пианиста Луки Затравкина возместить ущерб за сломанный детский бассейн. Об этом рассказал изданию «Собеседник.ru» его отец, Никас Сафронов.

По словам художника, сын сообщил ему неприятную новость по телефону. Музыкант желает вернуться на родину, но не может покинуть место временного обитания. Администрация отеля заявляет, что не выпустит проблемного постояльца, пока он не оплатит ремонт «лягушатника». Турки оценили ущерб в 19 тысяч долларов.

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Как сообщал 5-tv.ru, на прошлой неделе 240-килограммовый Затравкин прыгнул в детский бассейн, не рассчитав глубину. Наследник живописца получил ушибы ног, а в купели образовалась трещина. За последнее время сын знаменитого художника не впервые попадает в неловкую ситуацию. Так, в феврале Лука едва не переломал себе кости, упав с лестницы на отдыхе в Таиланде.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков не может ходить после выписки из больницы.