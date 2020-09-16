Турецкий отель взял в «заложники» сына Сафронова

|
Валентин Черников
444

Луку Затравкина не желают выпускать из страны, пока он не оплатит ремонт сломанного бассейна.

Турецкий отель взял в «заложники» сына Сафронова

Фото: Instagram @lukasafronovofficial

Турецкий отель потребовал от пианиста Луки Затравкина возместить ущерб за сломанный детский бассейн. Об этом рассказал изданию «Собеседник.ru» его отец, Никас Сафронов.

По словам художника, сын сообщил ему неприятную новость по телефону. Музыкант желает вернуться на родину, но не может покинуть место временного обитания. Администрация отеля заявляет, что не выпустит проблемного постояльца, пока он не оплатит ремонт «лягушатника». Турки оценили ущерб в 19 тысяч долларов.

Instagram @lukasafronovofficial

Как сообщал 5-tv.ru, на прошлой неделе 240-килограммовый Затравкин прыгнул в детский бассейн, не рассчитав глубину. Наследник живописца получил ушибы ног, а в купели образовалась трещина. За последнее время сын знаменитого художника не впервые попадает в неловкую ситуацию. Так, в феврале Лука едва не переломал себе кости, упав с лестницы на отдыхе в Таиланде.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков не может ходить после выписки из больницы.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.19
0.48 89.36
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:57
В Подмосковье на лавочке найдена новорожденная девочка
8:56
Судно для достройки «Северного потока — 2» идет в Германию
8:50
Видео с места столкновения школьного автобуса с поездом в Новой Зеландии
8:44
Раскрыты пять важных изменений в ПДД
8:35
Турецкий отель взял в «заложники» сына Сафронова
8:28
В ЕАО военные помогают с устранением последствий паводка

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака
«Не буду вторым Ефремовым» — Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Вдову и тяжело больную дочь Баталова «обчистили» до копейки

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок