«Я не хочу умирать»: Бледанс боится заболеть раком на фоне душевных переживаний

Актриса и мама особенного мальчика Семена — Эвелина Бледанс стала гостем последнего выпуска программы Бориса Корчевникова. Ведущий смог разговорить звезду и выведать у нее откровенные признания о своих переживаниях.

Бледанс заявила, что очень боится заболеть раком, а предпосылками к тому является плохая наследственность и душевные терзания.

«Я не хочу умирать, у меня есть еще много жизненных сил, которые мне есть на что потратить. Я женщина, которая еще хочет женского счастья, я — актриса, которая хочет еще работать по профессии», — подчеркнула звезда.

По мнению Бледанс, онкология у нее может развиться из-за обостренного чувства вины. Знаменитость переживает, что оставила старшего сына Николая ради романа с бизнесменом Александром Семиным, от которого впоследствии родила сына Сему с особенностями развития. Старший ребенок актрисы — Коля, которому уже 26 лет, сейчас живет с отцом и вторым мужем Эвелины в Израиле.

«Конечно, винила себя за это. Но я не хочу умирать. Потому что, если буду продолжать себя винить, меня сожрет рак — зачем мне это нужно», — отметила Бледанс.

Кроме того, она заявила, что регулярно обследуются в онкологическом центре на Каширском шоссе и скрупулезно выполняет все требования врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс подтвердила слухи о своем тайном кавалере.