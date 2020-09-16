«Смешные деньги»: стало известно, сколько зарабатывают Воля и Харламов

Эти звезды смогли монетизировать свое чувство юмора, «нашутить» на квартиры, дома и дорогие машины. Журналисты подсчитали, сколько зарабатывают самые видные резиденты Comedy Club — Павел Воля и Гарик Харламов.

Ведущий почти десятка программ на ТНТ несколько лет подряд входит в список Forbes как один из самых богатых юмористов. За 2019-й Воля заработал 2,5 миллиона долларов, сообщает «Экспресс газета».

Instagram @pavelvolyaofficial

Некогда «гламурный подонок» получает деньги от рекламных контрактов с крупными компаниями и съемки в проектах. А за ведение корпоратива Воля берет сразу три миллиона. Кроме этого, вместе с женой Ляйсан Утяшевой они создали свой бренд одежды и открыли мастер-классы «для тела и мозга». Фирменный костюм обходится покупателям почти в 11 тысяч рублей, а цена курса варьируется от 4 до 15 тысяч.

Кроме разрыва отношений с женой Кристиной Асмус за 2019 год у Харламова произошло еще одно крупное событие — он попал в список Forbes, заработав 2,9 миллиона долларов.

Instagram @asmuskristina

Выступление на корпоративе приносит Харламову два миллиона рублей, а каждый съемочный день в Comedy Club по 750 тысяч. Пять лет назад «Бульдогу» Харламову и вовсе деньги упали с небес. Он выиграл 317 тысяч евро в казино Латвии, которыми погасил ипотеку за элитную недвижимость в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Харламов устроил свою личную жизнь после развода с Асмус.