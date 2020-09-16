Фигуристка Медведева опубликовала первое совместное фото с Этери Тутберидзе после возвращения к ней
Двукратная чемпионка мира ушла из группы тренера со скандалом после Олимпийских игр 2018 года.
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Фото, видео: Instagram @jmedvedevaj, @kristian_kostov_official
Евгения Медведева опубликовала первое совместное фото с Этери Тутберидзе после информации о возвращении в группу тренера. На снимке двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года стоит на льду вместе с тренерами Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом.
«Хорошо, когда все хорошо. Мы будем много работать, и это здорово», — подписала снимок спортсменка.
Медведева покинула свою наставницу со скандалом после того, как дважды стала второй в одиночном катании и командных состязаниях на Олимпиаде-2018.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристку Медведеву спросили о самом стыдном поступке и личных отношениях.
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