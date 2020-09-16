Фигуристка Медведева опубликовала первое совместное фото с Этери Тутберидзе после возвращения к ней

Евгения Медведева опубликовала первое совместное фото с Этери Тутберидзе после информации о возвращении в группу тренера. На снимке двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года стоит на льду вместе с тренерами Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом.

«Хорошо, когда все хорошо. Мы будем много работать, и это здорово», — подписала снимок спортсменка.

Instagram @jmedvedevaj

Медведева покинула свою наставницу со скандалом после того, как дважды стала второй в одиночном катании и командных состязаниях на Олимпиаде-2018.

За последние месяцы от Этери Тутберидзе ушли сразу три титулованные спортсменки: двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова вместе с тренером Сергеем Розановым, чемпионка РФ по младшему возрасту Вероника Жилина, а также чемпионка Европы и победительница финала Гран-при 2020 года Алена Косторная. Бывшей наставнице все предпочли команду фигуриста Плющенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристку Медведеву спросили о самом стыдном поступке и личных отношениях.