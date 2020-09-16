Вдова экс-солиста «Ласкового мая» Александра Прико винит группу в его неудачах

Со дня смерти музыканта Александра Прико прошло две недели, но общественность не перестает обсуждать бывшего солиста группы «Ласковый май», часто в негативном и даже лживом ключе. Жена Александра Прико — Елена решила защитить честное имя мужа и ответить на все слухи о его жизни и смерти.

В беседе с KP.RU Елена заявила, что ее муж не злоупотреблял алкоголем и не спускал деньги в казино, что приписывают ему СМИ. Судьба Прико действительно была трагичной, он не получил ничего, о чем мечтал, во многом из-за «Ласкового мая».

«„Ласковый май“ разрушил его жизнь, разрушил все. Он ведь даже образования из-за этого всего не получил. Окончил только восемь классов, а потом его закрутила звездная жизнь. Но она закончилась, и нужно было как-то выживать», — посетовала жена музыканта.

Вместе с ушедшей славой, Прико покинули все прежние коллеги и друзья. У экс-солиста популярной группы не осталось средств к существованию, он пытался, но долгое время не мог найти работу. После переезда в Санкт-Петербург удача слега улыбнулась Александру, и бывший кумир миллионов устроился слесарем-сантехником на завод.

«Он ведь рассказывал мне, что мечтал окончить институт и найти работу, связанную с историей. Хотел стать библиотекарем или учителем. Но не сбылось, ничего не сбылось. „Ласковый май“ разрушил все», — заявила супруга музыканта.

С бывшими коллегами из «Ласкового мая» Прико не общался. Почти все попытки возобновить переписку, а тем более вместе выйти на сцену проваливались. Последний инцидент, когда Юрий Шатунов в одночасье перестал отвечать на послания Александра, разочаровывал его еще сильнее.

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