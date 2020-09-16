Разнимала лошадей: Лариса Луста рассказала о причине госпитализации

Певица Лариса Луста рассказала о причине своей госпитализации. В беседе с 5-tv.ru артистка заявила, что получила травму головы, пытаясь разнять двух сцепившихся лошадей, когда они «выясняли друг с другом отношения».

«Мы это делали, и лошадь нечаянно до меня дотянулась. Задела меня ногой, но так как лошадь большая и сильная, то, к сожалению, произошла травма», — сказала знаменитость.

Сейчас Луста находится в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, где ей уже сделали снимки. По ее словам, ушиб она получила, однако надеется, что ничего серьезного нет.

К слову, в этом году Луста уже получала травмы, связанные с ее увлечением конным спортом. 54-летняя эстрадная и фолк-певица является владелицей частного конного клуба в Ленинградской области, который занимается разведением лошадей и организацией конных шоу.

Лариса Луста известна как петербургская певица и актриса. Она является обладательницей премии «Музыкант» за лучший классический вокал. В 2002 году она появилась в программе «Романтика романса» на телеканале «Культура», после чего неоднократно выступала вместе с солистами Мариинского и Большого театров.

Снималась в фильмах «Жена по контракту», «Гаишники», «Литейный, 4» и других.

Ранее 5-tv.ru писал, что перед инсультом Елена Кондулайнен заподозрила, что ей подсыпали яд.