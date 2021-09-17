День «Неопалимой Купины»: что можно и что нельзя делать 17 сентября
Православные крестьяне также называли праздник «Луковым днем».
Фото: Аzbyka.ru
Православные верующие 17 сентября молятся иконе под названием «Неопалимая Купина». Этот праздник появился в честь пророка Моисея, который увидел терновый куст, объятый огнем. Однако языки пламени никак не могли уничтожить растение.
Когда Моисей рассказал о необычном видении, то люди восприняли услышанное как некий знак. Они начали верить в то, что Спаситель поможет всему человеческому роду, пишет «Утро.ру».
Традиции и обычаи 17 сентября:
В этот день крестьяне собирали урожай лука. Поэтому нередко 17 сентября называли «Луковым днем».
На Руси верили, что икона «Неопалимая Купина» защищает дом от пожаров и ударов молний. У Богородицы просили, чтобы подобные несчастья обходили жилища стороной.
Мужчины отправлялись в поле, чтобы проверить стога сена. Они шевелили их вилами, чтобы отогнать нечистую силу.
Взяв в руки сельскохозяйственный инструмент, крестьяне также выходили во двор. Считалось, что это отгоняет всех злых духов.
Что нельзя делать 17 сентября:
Нежелательно разводить костры. В противном случае избежать пожаров не получится.
17 сентября не стоит одалживать что-то у других — будь то деньги или продукты питания. Наши предки верили, что ослушавшегося ждет несчастье.
Ни в коем случае нельзя хвастаться своим материальным положением, иначе в дом придет бедность.
Приметы 17 сентября:
На пути встречаются муравейники большого размера — зима будет холодной.
Земля быстро высохла после дождя — к непогоде.
В этот день идет дождь — осень будет сухой.
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