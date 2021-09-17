День «Неопалимой Купины»: что можно и что нельзя делать 17 сентября

Православные верующие 17 сентября молятся иконе под названием «Неопалимая Купина». Этот праздник появился в честь пророка Моисея, который увидел терновый куст, объятый огнем. Однако языки пламени никак не могли уничтожить растение.

Когда Моисей рассказал о необычном видении, то люди восприняли услышанное как некий знак. Они начали верить в то, что Спаситель поможет всему человеческому роду, пишет «Утро.ру».

Традиции и обычаи 17 сентября:

В этот день крестьяне собирали урожай лука. Поэтому нередко 17 сентября называли «Луковым днем».

На Руси верили, что икона «Неопалимая Купина» защищает дом от пожаров и ударов молний. У Богородицы просили, чтобы подобные несчастья обходили жилища стороной.

Мужчины отправлялись в поле, чтобы проверить стога сена. Они шевелили их вилами, чтобы отогнать нечистую силу.

Взяв в руки сельскохозяйственный инструмент, крестьяне также выходили во двор. Считалось, что это отгоняет всех злых духов.

Что нельзя делать 17 сентября:

Нежелательно разводить костры. В противном случае избежать пожаров не получится.

17 сентября не стоит одалживать что-то у других — будь то деньги или продукты питания. Наши предки верили, что ослушавшегося ждет несчастье.

Ни в коем случае нельзя хвастаться своим материальным положением, иначе в дом придет бедность.

Приметы 17 сентября:

На пути встречаются муравейники большого размера — зима будет холодной.

Земля быстро высохла после дождя — к непогоде.

В этот день идет дождь — осень будет сухой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какие дни разные знаки зодиака притягивают деньги.