День памяти священномученика Вавила: что нельзя делать 17 сентября

17 сентября православные чтят память мученика Вавила, который был священнослужителем в Антиохии. Однажды в его храм хотел войти император-язычник, чтобы осквернить святое место. Однако Вавил не позволил этому случиться и оттолкнул царя. За это исповедующий язычество император приказал схватить Вавила, его мать и троих маленьких братьев, чтобы заставить семью отречься от Иисуса Христа.

Несмотря на все жестокие пытки, выпавшие на их долю, ни Вавил, ни его близкие не отказались от христианской веры. Идолопоклонники пытались даже сжечь православных на огне, подвесив их на дереве — однако у злодеев ничего не вышло. Понимая тщетность пыток и наказаний, император-язычник приговорил всю семью к смертной казни.

У православных христиан 17 сентября принято посещать храмы и церкви, чтобы ставить свечи за здравие близких людей.

В день памяти священномученика Вавила следует бережно относиться к огню, не пренебрегая его силами. В древних поверьях говорится, что в этот день он обладает особыми чарами. Дома в одиночестве над свечой можно загадать самое заветное желание, и оставить ее догорать за закрытой дверью. Сила чудесного огня поможет исполнить любую мечту.

Также известно, что сновидение с 16 на 17 сентября — вещее, и сбудется в течение 20 дней.

17 сентября ни в коем случае нельзя лениться и откладывать дела на следующий день. Также не советуют спать днем, потому что можно будет проснуться больным. В день памяти Вавила нельзя нецензурно выражаться, скандалить с близкими и проявлять агрессию к кому-либо.

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