Маткапитал за ремонт: какие опасности несет в себе нововведение

Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья. Инициативу выдвинул общероссийский народный фронт. Сейчас это госпособие можно направить на лечение, обучение и на приобретение квартиры. А что делать тем семьям у кого крыша над головой есть, но требует обустройства?

Мнения экспертов разделились — одни считают инициативу логичной, другие указывают, что статья «ремонт» увеличит возможности для мошенничества. Алиса Паршакова разобралась в семейных бюджетах.

«Стенки треснули, крыша протекает. Здесь уже несколько раз потолок отваливался, забеливали. Васюша, знаешь, где дырочки у дедушки в комнате? Покажи. Вот, вот, большие дыры в полу».

Не дом, а решето! А ведь у семьи Самойловых совсем скоро на банковском счету будет около миллиона рублей материнского капитала. На днях на свет появится Светочка, восьмой ребенок в семье. Но на то, чтобы привести жилье в порядок, его потратить пока нельзя. А более важных расходов мама пока не видит.

«Заклеили обоями, чтобы был хоть какой-то вид. Тоже щели очень большие и в этом углу, и в этом углу здесь, где батарея вообще дырка была. Это ванная комната, видно что кабинка самодельная, потому что на другую средств не хватает, просто катастрофически», — поясняет многодетная мать Наталья Самойлова.

Хрупкую и молодую Наталью в Краснодарском крае называют героиней. И не только из-за количества детей. Она одна из тысячи мам, кто достучалась до президента во время Прямой линии и попросила позволить направлять средства маткапитала на ремонт дома.

После этого «Союз материй» провел опрос среди родителей. Практически половина хотели бы потратить деньги на ремонт или приобретение автомобиля, четверть на благоустройство дома.

«Все это латается ежегодно, подделывается, но более чем на подмазать, подбелить ничего не получается, средств нет. Уезжать не хотелось бы, здесь наша родина малая. Мы бы хотели, чтобы в наше родовое гнездо дети приезжали со своими детьми», — говорит многодетная мама Эльмина Новикова.

В этом покосившимся доме выросло три поколения Новиковых. Сегодня на их счету 400 тысяч рублей. Но у них, как и у многих многодетных деревенских семей, материнский капитал лежит без дела.

«Хотелось бы его обшить, поменять окна, сделать отопление и перекрыть крышу, нам бы нашего капитала так бы хватило. Но не знаю, поможете вы нам или нет», — добавляет Эльмира.

Помочь решили в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Эксперты готовят проект, который позволит потратить средства на ремонт, но только глобальный: провести канализацию, поменять трубы, приобрести, например, газовый котел или батареи.

«На что-то крупное, что можно проверить. Так как эти деньги государственные, конечно, нужен будет дополнительный контроль. Я думаю, что совместно с министерством труда и социальной защиты дальше, когда мы этот пакет уже предложим, будет рассматривать вместе и Пенсионный фонд», — поясняет эксперт ОНФ Юлия Зимова.

Однако юристы и застройщики предупреждают, новая инициатива откроет новые возможности мошенникам, которые наживаются на обналичивании средств.

«Очевидно абсолютно, могут попытаться рисовать завышенные сметы, могут давать сметы, которые точно не будут выполнены. Таким образом — это просто будет попытка обналичивать деньги», — считает заслуженный строитель России Азарий Лапидус.

Не секрет, что родители часто незаконно обналичивают деньги материнского капитала благодаря посредникам. В итоге остаются и без материнского капитала, и без того, на что планировали потратить средства. Хорошо, если сами не в тюрьме.

«На этот счет есть тысячи уголовных дел. Другая мысль. Все готовы. Наши органы опеки и попечительства, как-то очень уж готовы на такие шаги — детей забрать, мать в тюрьму. Что уж проще…» — объясняет президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолодский.

Причем на скамье подсудимых оказываются чаще сами родители, а не мошенники. А ведь хотели сделать, например, тот же ремонт. Эксперты Общероссийского народного фронта надеются, что после принятия инициативы уголовных дел станет куда меньше.