🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 сентября, Луна в Деве предупреждает об опасности принятия спонтанных решений. Велик риск проявления хронических заболеваний.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 сентября, Луна в созвездии Девы призывает основательно подходить к решению серьезных задач, а также избегать больших финансовых вложений. В связи с повышенной травмоопасностью лучше исключить занятия экстремальными видами спорта.
♈ Овен
Овен, вы достаточно отдохнули, теперь настало время заняться делами и разгрести завалы на работе! Будьте внимательным к идеям, рождающимся в вашей голове. Вполне возможно, они — ваш ключ к успеху в ближайшем будущем. Прислушивайтесь к советам окружающих. Не исключено, что кто-то подскажет вам решение непосильной задачи.
Космический совет: будьте увереннее в себе и задуманное осуществится.
♉ Телец
Телец, будьте готовы: скоро в вашей жизни появятся люди, способные резко изменить ход событий. Но пугаться этого не стоит, так же как и бояться менять планы в последний момент. Позвольте себе расслабиться и привыкайте к спонтанности. Порой плыть по течению не так уж и плохо!
Космический совет: разрешите себе быть свободным человеком.
♊ Близнецы
Близнецы, ваша главная цель на сегодня — научиться сдерживать эмоции. С большой долей вероятности в ближайшее время вы столкнетесь с недопониманием, но делать из этого трагедию вселенского масштаба или разыгрывать конфликт точно не стоит. Лучше — запаситесь терпением и, в крайнем случае, пользуйтесь принципом «прости — прощай».
Космический совет: будьте мудрее, прощайте окружающим их проступки.
♋ Рак
Сегодня, Рак, вы пребываете в прекрасном настроении. Кажется, вы готовы завоевать весь мир! Не стоит сдерживать творческие порывы, однако не забывайте о самодисциплине. Будьте открыты, но не допускайте, чтобы кто-то покушался на ваше личное пространство. Во всем хорошо знать меру.
Космический совет: сосредоточьтесь на занятии, которое вас больше всего волнует.
♌ Лев
Как известно, у каждого человека — своя судьба. Но звезды напоминают: если вы искренне чего-то захотите, Лев, то в одночасье можете ее изменить. И дело даже не в том, сколько усилий на это будет затрачено и сколько попыток вы предпримите. Главное — следовать зову сердца и не бояться проявлять себя.
Космический совет: не бойтесь выглядеть странно в глазах окружающих, ваша жизнь — ваши правила.
♍ Дева
17 сентября для вас, Дева, — день чудес и благих новостей. Будьте внимательны к знакам извне. Очевидно, вы ждете подсказки от Вселенной, как действовать дальше в сложившейся ситуации. В помощь вам — творчество и духовные практики. Пора снять «розовые очки» и взглянуть правде в глаза.
Космический совет: составьте план на ближайшее будущее, воплощайте в жизнь самые смелые идеи.
♎ Весы
Чтобы на вашем приусадебном участке, Весы, выросли красивые и душистые розы, за ними нужен тщательный уход. Конечно, это аллегория. Но вы ведь понимаете, о чем идет речь?.. Вам не хватает нацеленности на результат. Вероятно, вас что-то сильно беспокоит. Смените раздражение на смирение, и тогда вам откроются все двери.
Космический совет: сохраняйте спокойствие и будьте внимательны к мелочам.
♏ Скорпион
Скорпион, вам пора разобраться со своим мироощущением. Кто-то вселил в вас страх перемен, но неужели вы считаете, что это — главная проблема? Смена пространства позволяет чувствовать себя живым и стремиться к новым победам. Застои же чреваты психическими расстройствами. Разорвите цепь, связывающую вас с прошлым, и вперед, к настоящему счастью!
Космический совет: гоните прочь плохие мысли, нацельтесь на результат.
♐ Стрелец
Стрелец, запаситесь терпением: вас может накрыть волной серьезных потрясений. Преимущественно, финансового плана. Выйти «сухим из воды» поможет лишь настойчивость и своевременное принятие важных решений. Бояться этого не стоит, но важно потратить достаточно времени, чтобы просчитать все варианты развития событий. Воспринимайте этот период как данность, не более того.
Космический совет: в любых делах ищите максимально нестандартный подход, импровизируйте.
♑ Козерог
Козерог, сегодня вам необходимо тщательнее выбирать слова при общении с окружением. Вполне возможно, одна неловко оброненная фраза испортит отношения с близким человеком. Будьте готовы выслушать критику в свой адрес, но реагируйте спокойно. Сейчас не время тешить свое эго.
Космический совет: ваша сила — в мудрости и умении прощать.
♒ Водолей
Водолей, в последнее время вы подрастеряли форму. Самое время заняться здоровьем! День хорош для медицинских обследований, процедур красоты и ухода за телом. При этом занятия тяжелым спортом лучше отложить на несколько дней. Позаботьтесь о правильном питании. Вам нужны силы для грядущих проектов.
Космический совет: уделите больше внимания здоровью и душевному состоянию.
♊ Рыбы
Этот день для вас, Рыбы, станет настоящим праздником: это время грандиозных свершений, побед и заслуженных наград! Все, что вы сделаете сегодня, любые начинания вскоре обернутся оглушительным успехом. Не забудьте разделить радостные мгновения со своими близкими. Вы заслуживаете настоящего счастья!
Космический совет: расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября.
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