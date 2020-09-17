🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 сентября, Луна в созвездии Девы призывает основательно подходить к решению серьезных задач, а также избегать больших финансовых вложений. В связи с повышенной травмоопасностью лучше исключить занятия экстремальными видами спорта.

♈ Овен

Овен, вы достаточно отдохнули, теперь настало время заняться делами и разгрести завалы на работе! Будьте внимательным к идеям, рождающимся в вашей голове. Вполне возможно, они — ваш ключ к успеху в ближайшем будущем. Прислушивайтесь к советам окружающих. Не исключено, что кто-то подскажет вам решение непосильной задачи.

Космический совет: будьте увереннее в себе и задуманное осуществится.

♉ Телец

Телец, будьте готовы: скоро в вашей жизни появятся люди, способные резко изменить ход событий. Но пугаться этого не стоит, так же как и бояться менять планы в последний момент. Позвольте себе расслабиться и привыкайте к спонтанности. Порой плыть по течению не так уж и плохо!

Космический совет: разрешите себе быть свободным человеком.

♊ Близнецы

Близнецы, ваша главная цель на сегодня — научиться сдерживать эмоции. С большой долей вероятности в ближайшее время вы столкнетесь с недопониманием, но делать из этого трагедию вселенского масштаба или разыгрывать конфликт точно не стоит. Лучше — запаситесь терпением и, в крайнем случае, пользуйтесь принципом «прости — прощай».

Космический совет: будьте мудрее, прощайте окружающим их проступки.

♋ Рак

Сегодня, Рак, вы пребываете в прекрасном настроении. Кажется, вы готовы завоевать весь мир! Не стоит сдерживать творческие порывы, однако не забывайте о самодисциплине. Будьте открыты, но не допускайте, чтобы кто-то покушался на ваше личное пространство. Во всем хорошо знать меру.

Космический совет: сосредоточьтесь на занятии, которое вас больше всего волнует.