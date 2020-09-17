Дым от пожаров на Западе США достиг Северной Европы. Об этом сообщают американские ученые, которые внимательно изучили снимки из космоса.

В самих Штатах ситуация уже вышла из-под контроля. В Орегоне и Калифорнии, где бушуют самые мощные пожары, резко увеличилось число обращений за медицинской помощью. Местные жители жалуются на удушье. Число жертв стихии увеличилось до 36-ти человек. Сейчас огонь полыхает на площади почти два миллиона гектаров.