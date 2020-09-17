Славянское братство: Россия и Белоруссия проводят совместные учения

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На полигоне «Брестский» экипажи десятков боевых машин отработали слаженность действий при форсировании реки.

Фото, видео: ТАСС / Веткин Виктор; 5-tv.ru

Подразделения Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций Белоруссии провели первую тактическую тренировку на полигоне «Брестский». Экипажи десятков боевых машин отрабатывали слаженность действий при форсировании реки.

Для российских военных местность незнакомая. Да и образцы новейшей техники поступили на вооружение только в этом году. Но, по словам командования, это не помешало участникам, показать свой профессионализм и отличную полевую выучку.

Тренировки проходят в рамках совместного тактического учения «Славянское братство — 2020». В нем принимают участие более 800 человек. В дальнейшем военнослужащим двух стран предстоит провести совместное занятие по огневой подготовке.

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