Славянское братство: Россия и Белоруссия проводят совместные учения
На полигоне «Брестский» экипажи десятков боевых машин отработали слаженность действий при форсировании реки.
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Фото, видео: ТАСС / Веткин Виктор; 5-tv.ru
Подразделения Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций Белоруссии провели первую тактическую тренировку на полигоне «Брестский». Экипажи десятков боевых машин отрабатывали слаженность действий при форсировании реки.
Для российских военных местность незнакомая. Да и образцы новейшей техники поступили на вооружение только в этом году. Но, по словам командования, это не помешало участникам, показать свой профессионализм и отличную полевую выучку.
Тренировки проходят в рамках совместного тактического учения «Славянское братство — 2020». В нем принимают участие более 800 человек. В дальнейшем военнослужащим двух стран предстоит провести совместное занятие по огневой подготовке.
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