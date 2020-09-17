В ИТМО заявили о развитии новой специализации
Программы запускают в рамках нацпроекта «Наука».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru
Национальный исследовательский университет информационных технологий в Петербурге объявил о наборе студентов на уникальные специальности. Это новые и уже востребованные направления для будущих ученых, которые решили связать свою жизнь с химией и IT-технологиями. Программы запускают в рамках нацпроекта «Наука».
Идею поддержали в «Газпромнефть». Компания подписала с вузом соглашение о развитии новой специализации «Современные аспекты нефтегазового дела».
«Ребята поступают на бюджетную основу. Как только они выбирают эту специализацию, попадают на нее, специализаций достаточно много в программе. То, соответственно, „Газпром нефть“ берет ответственность и выделяет отдельную стипендию. Все ребята, которые закончат эту специализацию, идут работать в периметр компании „Газпром нефть“», — поясняет руководитель магистерской программы университета ИТМО Майя Успенская.
В вузе отметили, новые программы уже стали популярными. Заявлены 2 человека на место. Поступить в магистратуры ИТМО можно в онлайн-формате, сдав вступительный экзамен.
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