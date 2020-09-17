В семье звезды «Дома-2» Александра Гобозова переживают тяжелую утрату

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Валентин Черников
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Бабушка молодого человека скончалась в свой день рождения.

В семье звезды «Дома-2» Александра Гобозова переживают тяжелую утрату

Фото: Instagram/ @aleksandr.gobozov

Семья Александра Гобозова понесла утрату: умерла бабушка неоднократного участника шоу «Дом-2» Мария Великанова. Об этом сообщает пресс-служба телепроекта.

«Она долго мучилась… Я понимаю, что возраст, но боль не унять. До вчерашнего дня я была еще ребенком, а теперь сама мама и бабушка», — поделилась мама молодого человека Ольга Гобозова.

По ее словам, смерть родительницы она предчувствовала за несколько лет до трагедии и сама предсказала срок ее жизни.

«Когда ей было 90 лет, четыре месяца она сильно мучилась, была в ужасном состоянии. Она тогда уже к папе собиралась, а я ей наврала. Сказала, что мне приснился папа и что он придет за ней, когда ей исполнится 97 лет. Вот и случилось… В свой день рождения она умерла», — рассказала дочь.

Мария Великонова участвовала в Великой Отечественной войне, прошла ее медсестрой в военно-морском госпитале. Она воспитала пять дочерей, 14 внуков, 14 правнуков и восемь праправнуков.

Реакция на случившееся самого Александра Гобозова осталась неизвестной. В последнее время звезда телестройки избегает внимания СМИ и поклонников. Молодой человек трижды приходил на проект: в 2007-м, 2013-м и 2018 году. За время участия в шоу он строил отношения с Викторией Карасевой, Эрикой Кишаевой, Надеждой Ермаковой, Олей Сокол, Алианой Устиненко. На последней Гобозов трижды женился, но возлюбленные всякий раз разводились. У пары есть совместный сын Роберт. Сегодня Гобозов живет в Москве с новой избранницей, имя которой держит в секрете.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Саши Черно после родов попал в реанимацию.

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