Криминалист Михаил Игнатов в интервью URA.RU озвучил свою версию гибели в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича, более известного как «Тесак». Специалист после оценки фото с места происшествия предположил, что смерть лидера запрещенного в России движения «Реструкт»* вполне может иметь криминальный характер.

«Утверждать не буду, но с большой вероятностью есть основания полагать, что он был убит, то есть смерть была криминальной. Судя по этим ранам, я бы не рассматривал версию самоубийства», — сказал Михаил Игнатов.

Эксперт склонен считать, что злоумышленники могли расправиться с «Тесаком», когда он спал. В ушах лежащего на кровати погибшего была найдена вата, которую заключенные в СИЗО используют как беруши. Михаил Игнатов отметил, что еще не сталкивался в своей практике с подобными обстоятельствами при суицидах.

Криминалист не обошел вниманием и предсмертные записки Максима Марцинкевича. В одной из них погибший националист указывает, что нанес себе определенные травмы.

«После того, как он себя травмировал, как описал, он бы уже ничего писать не смог. Вообще эти записки надо тщательно изучать, надо проводить экспертизу почерковедческую», — сказал Михаил Игнатов.

Националист, лидер движения «Реструкт»* Максим Марцинкевич был найден мертвым утром 16 сентября в своей камере в челябинском СИЗО № 3. В 2017 году «Тесак» был осужден на десять лет лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок его заключения был сокращен до восьми лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем известен умерший в камере националист Максим Марцинкевич.

* — запрещена в РФ.