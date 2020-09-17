На строительство дорог и жилья в России потратят один триллион рублей

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Молодцова Анна
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Средства на эти нужды собираются найти за счет инвестиций.

На строительство дорог и жилья в России потратят один триллион рублей

Фото: Depositphotos / smuki

Правительство планирует привлечь около триллиона рублей в строительную отрасль в России. Об этом в ходе общения с журналистами заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, сделать это планируется с помощью инфраструктурных облигаций.

«Мы планируем порядка 500 миллиардов [рублей] выпустить дополнительных облигаций за 2021–2022 годы через „Автодор“. Эта госкомпания занимается как раз строительством платных дорог, привлечением внебюджетных инвестиций», — заявил Хуснуллин, чьи слова передает ТАСС.

Он также сообщил, что около 300 миллиардов рублей планируется привлечь в проекты жилищного строительства. Кроме того, достигнута договоренность о выпуске облигаций на 200 миллиардов рублей через Внешэкономбанк.

На совещании с главами регионов Хуснуллин сообщил, что поручил Минстрою отобрать 100 городов для разработки программы их комплексного развития. Особое внимание он поручил уделить обеспечению городов чистой водой и канализацией. В качестве примера он привел Нижний Новгород, который уже создал комплексную программу.

«Пока у нас в работе четыре пилотных региона. Как пример могу привести Нижний Новгород — отработан серьезный документ, комплексная программа и по жилью, и по дорогам, и развитие подвижного состава», — сказал Хуснуллин.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне смогут потратить маткапитал на ремонт жилья.

 

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