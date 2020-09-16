Россияне смогут потратить маткапитал на ремонт жилья
Такая инициатива рассматривается в настоящее время общественниками и депутатами Госдумы.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Российским семьям могут разрешить потратить материнский капитал на ремонт квартиры. Соответствующую инициативу рассматривают общероссийский народный фронт и депутаты Госдумы. Пишут «Известия».
Сейчас маткапитал можно направить на покупку новой квартиры, но не всем она нужна. Соцопрос, проведенный общественной палатой, показал, многие семьи хотят отремонтировать уже имеющееся жилье. О возможности использовать деньги на ремонт высказались почти половина всех опрошенных.
«В основном люди хотят улучшить жилье, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идет о газификации или электрификации дома, это вполне реально», — пояснила изданию руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова.
Помощь от государства при рождении первого ребенка сейчас составляет 466 тысяч рублей, и 150 тысяч — при появлении на свет второго.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ставропольском крае обнаружили детей-маугли. Автор ролика утверждал, мальчики живут вместе с матерью в полной антисанитарии. Мама трехлетних близнецов уверяет, беспорядок в доме — следствие ремонта, который женщина затеяла накануне. Однако денег ей не хватило.
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