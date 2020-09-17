Россия не выдаст Польше обвиненных в гибели Качиньского авиадиспетчеров

Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов в интервью РИА Новости заявил, что Россия не намерена выдавать Польше авиадиспетчеров, обвиненных в гибели Леха Качиньского.

«Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского, это запрещает российская Конституция», — подчеркнул Сергей Климов.

Сенатор уверен, что Варшаве следовало бы давно закрыть дело о крушении президентского Ту-154 под Смоленском. По словам Андрея Климова, польские власти понимают, что не смогут добиться выдачи сотрудников управления воздушным движением для их последующего ареста. Член Совета Федерации считает, что это очередная попытка обвинить РФ во всех бедах.

«Там идут у них внутриполитические разборки, разборки внутри ЕС, а Россия — это раскрученный бренд типа „плохого парня“. Вот они и вспомнили про это дело, чтобы в очередной раз Россию обвинить», — заключил Андрей Климов.

Польский «борт № 1» потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Находившиеся в самолете президент Лех Качиньский, другие члены правительственной делегации, а также экипаж — погибли.

При этом Польшу, видимо, не устраивают выводы, которые сделал Межгосударственный авиационный комитет еще в 2011 году. Тогда эксперты доказали — причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа, который в сложных метеоусловиях отказался уйти на запасной аэродром.

Польская сторона с этим заключением сначала согласилась, однако спустя несколько лет возобновила расследование. Прокуратура направила ходатайство в суд Варшавы. Обвинение настаивает — именно действия диспетчеров привели к трагедии.

В Москве считают, что это решение было продиктовано исключительно политическими мотивами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокуратура Польши требует ареста российских авиадиспетчеров.