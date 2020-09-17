На днях юморист Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова решили положить конец слухам и подтвердили, что в марте у них родился сын, которого назвали Ваганом. Почему родители полгода скрывали от общественности счастливое событие, разгадала астропсихолог Алена Никольская.

По ее словам, многое объясняет расположение планет в моменты рождения самих Петросяна и Брухуновой. Татьяна по знаку зодиака Рыбы. И ее Луна, отвечающая за женскую составляющую, находится в знаке Стрельца, который отличается независимостью, да еще и в соединении с Ураном.

«Луна в соединении с Ураном дает независимость и желание дистанцироваться от другого, чужого мнения. А также это возможность вдруг совершенно неожиданно о чем-то заявить и, возможно даже, эпатировать и шокировать широкую общественность. Поэтому многие восприняли эту информацию как гром среди ясного неба. Но для Татьяны это совершенно нормально и естественно», — считает астролог.

А вот у Евгения Петросяна могли быть совершенно иные мотивы. По словам Никольской, по знаку зодиака он Дева. При этом Луна у него находится в знаке Козерога.

«Для него очень важно, чтобы отношения в семье были правильными, а иногда и консервативными. Возможно именно для него это было непростым решением. Вообще вся эта история, связанная с личной жизнью, в том числе и рождение малыша», — пояснила астролог.

Ваган Евгеньевич Петросян, как и его мама, родился под знаком Рыбы. По словам Алены Никольской, это очень мечтательный, творческий, чувствительный и нежный малыш. И ему необходимо, чтобы родители его оберегали и относились к нему с большой добротой и теплотой.

«Если родители будут помнить о том, что ребенку в первую очередь нужно их внимание, и тактильные прикосновения, а для Рыб это очень важно, то малыш будет развиваться гармонично. В любом случае это ребенок очень творческий, с большим потенциалом. Ребенок, которого ждет большое и очень интересное будущее», — заключила астролог.

Ранее писал 5-tv.ru рассказывал — Татьяна Брухунова призналась в соцсетях, как ей удалось скрывать беременность.