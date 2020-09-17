Глава Ленобласти трогательно извинился перед семьей за новый губернаторский срок
Речь Александра Дрозденко довела до слез многих присутствующих во время инаугурации в зале.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко трогательно извинился перед своей семьей за новый губернаторский срок. Проникновенная речь вызвала слезы на глазах не только у жены и дочери чиновника, но и у других гостей, присутствующих на инаугурации.
По словам губернатора Ленобласти, в этот раз его близкие были против, чтобы он избирался на новый губернаторский срок, так как понимали, что, в случае победы, он снова львиную долю своего времени будет посвящать работе.
«У семьи хочу попросить прощения. Как минимум пять лет, к сожалению, этого внимания не будет в той степени, на которую вы рассчитывали, но надеюсь вы поймете меня правильно», — сказал Дрозденко.
На этих словах, дочь Дрозденко промокнула глаза, а супруга показала мужу одобряющий жест.
На выборах главы региона Александр Дрозденко набрал 83,61% голосов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу после избрания на новый срок губернатор Ленобласти распорядился сделать Гатчину столицей региона.
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