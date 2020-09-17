Глава Ленобласти трогательно извинился перед семьей за новый губернаторский срок

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко трогательно извинился перед своей семьей за новый губернаторский срок. Проникновенная речь вызвала слезы на глазах не только у жены и дочери чиновника, но и у других гостей, присутствующих на инаугурации.

По словам губернатора Ленобласти, в этот раз его близкие были против, чтобы он избирался на новый губернаторский срок, так как понимали, что, в случае победы, он снова львиную долю своего времени будет посвящать работе.

«У семьи хочу попросить прощения. Как минимум пять лет, к сожалению, этого внимания не будет в той степени, на которую вы рассчитывали, но надеюсь вы поймете меня правильно», — сказал Дрозденко.

На этих словах, дочь Дрозденко промокнула глаза, а супруга показала мужу одобряющий жест.

На выборах главы региона Александр Дрозденко набрал 83,61% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу после избрания на новый срок губернатор Ленобласти распорядился сделать Гатчину столицей региона.