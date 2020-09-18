«Слишком много белья»: Яна Кошкина оголила грудь ради фото в бассейне

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Татьяна Меркер
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Теледива взволновала поклонников откровенными снимками в бикини и без него.

Фото, видео: Instagram @yana_koshkina_official

Актриса и телеведущая Яна Кошкина, как и многие другие знаменитости, проводит бабье лето на турецком курорте. Находясь в шикарном отеле, девушка не забывает радовать фанатов пикантными снимками, в том числе и в полуобнаженном виде.

В своем микроблоге в Instagram Кошкина опубликовала вызывающий кадр. Спутник запечатлел ее со спины, выходящей из бассейна. При этом теледива сняла и выкинула верх своего ярко-красного бикини. Поза и действо оставили поклонникам звезды пространства для полета фантазии.

«Ох уж эти пОпарацци», — шутливо подписала публикацию девушка.

Instagram @yana_koshkina_official

Аудитория молниеносно отреагировала на откровенный снимок Кошкиной.  Фолловеры разделились на два лагеря: одни любовались Яной и хвалили ее точеную фигурку, другие же осудили «развязное» поведение девушки.

«Повернись!»

«Слишком много белья на теле»

«Попараци — это хорошо, а переднепорацци покажешь?»

«Очень горячо», — написали в комментариях.

Последнее время в заголовках СМИ все чаще появляется информация о романе Кошкиной с новоиспеченным холостяком Гариком Харламовым. После публикации волнующих фото многие предположили, что отпуск знаменитости тоже проводят вместе и именно Харламов фотографировал телезвезду во время купания в бассейне.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Гарик Харламов показал фото с «новой пассией» с гигантским бюстом.

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