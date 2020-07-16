Бывший КВНщик и резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов в свойственной ему манере ответил на слухи о своем якобы новом романе с пышногрудой знаменитостью. Ранее новость о новой избраннице юмориста после развода с Кристиной Асмус сообщили многие интернет-издания. А пользователи даже вычислили имя девушки — утверждают, что это 30-летняя актриса и телеведущая Яна Кошкина.

«Ладно… раскрыли… что уж там… знакомьтесь… моя новая пассия, Гига Бюстовна Грудинина!» — написал в своем Instagram Харламов, сопроводив пост соответствующим изображением.

Instagram @garikkharlamov

Поклонники артиста восприняли шутку на ура и с воодушевлением обсуждают фото дамочки с «гигантским бюстом».

«Шикарный выбор».

«Кто-нибудь позвоните пожарным!»

«Вы просто созданы друг для друга!»

«Маникюр у тебя — огонь!»

«Как раз в „Давай поженимся“ дорога, сюрпризы дарить друг другу».

«Думал Гузеева, жаль не она…»

«Это лучшее, что я видела за сегодня», — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около недели назад Гарик Харламов закатил шумную вечеринку с реками алкоголя и красотками в одном из караоке-клубов в Москве. Однако, по свидетельствам очевидцев, покинул заведение под утро в полном одиночестве.