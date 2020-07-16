«Раскрыли» — Харламов показал фото с «новой пассией» с гигантским бюстом
Юморист отреагировал на публикации в СМИ о своем новом романе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Grigirii Goryachev
Бывший КВНщик и резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов в свойственной ему манере ответил на слухи о своем якобы новом романе с пышногрудой знаменитостью. Ранее новость о новой избраннице юмориста после развода с Кристиной Асмус сообщили многие интернет-издания. А пользователи даже вычислили имя девушки — утверждают, что это 30-летняя актриса и телеведущая Яна Кошкина.
«Ладно… раскрыли… что уж там… знакомьтесь… моя новая пассия, Гига Бюстовна Грудинина!» — написал в своем Instagram Харламов, сопроводив пост соответствующим изображением.
Поклонники артиста восприняли шутку на ура и с воодушевлением обсуждают фото дамочки с «гигантским бюстом».
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около недели назад Гарик Харламов закатил шумную вечеринку с реками алкоголя и красотками в одном из караоке-клубов в Москве. Однако, по свидетельствам очевидцев, покинул заведение под утро в полном одиночестве.
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