В России изменились правила приема в вузы

Эфирная новость 39

В частности, будущие студенты смогут сами выбирать способ прохождения вступительных экзаменов.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

В России изменились правила приема в вузы. О нововведениях сообщили в министерстве образования и науки.

Абитуриенты теперь сами смогут выбирать как проходить вступительные испытания. Предоставить результаты ЕГЭ или сдать экзамены, подготовленные учебным заведением. При этом одновременно подать документы можно будет сразу на десять направлений.

В дальнейшем вуз проведет между абитуриентами конкурс по родственным профессиям. Это позволит отобрать наиболее подготовленных, а в дальнейшем разделить их на группы по специальностям.

Новые правила приема начнут действовать уже со следующего года. Возможность сдать документы на поступление дистанционно для поступающих сохранится.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.19
0.26 88.63
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:53
«Нравлюсь ли я себе без наколок? Не очень»: сын Яковлевой скрыл тату на лице
9:39
В России изменились правила приема в вузы
9:25
Взрыв произошел в Американском институте в Ираке
9:11
«Слово „лох“ надо мной пролетело»: Запашный рассказал про случай с мошенниками
8:57
Утечка аммиака в американском сегменте МКС устранена
8:45
Зачем Ленобласти столица, переезд в которую требует больших затрат

Сейчас читают

«Не дождетесь»: Моисеев ответил на слухи о бедности и параличе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок