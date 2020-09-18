В России изменились правила приема в вузы. О нововведениях сообщили в министерстве образования и науки.

Абитуриенты теперь сами смогут выбирать как проходить вступительные испытания. Предоставить результаты ЕГЭ или сдать экзамены, подготовленные учебным заведением. При этом одновременно подать документы можно будет сразу на десять направлений.

В дальнейшем вуз проведет между абитуриентами конкурс по родственным профессиям. Это позволит отобрать наиболее подготовленных, а в дальнейшем разделить их на группы по специальностям.

Новые правила приема начнут действовать уже со следующего года. Возможность сдать документы на поступление дистанционно для поступающих сохранится.