В России изменились правила приема в вузы
В частности, будущие студенты смогут сами выбирать способ прохождения вступительных экзаменов.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru
В России изменились правила приема в вузы. О нововведениях сообщили в министерстве образования и науки.
Абитуриенты теперь сами смогут выбирать как проходить вступительные испытания. Предоставить результаты ЕГЭ или сдать экзамены, подготовленные учебным заведением. При этом одновременно подать документы можно будет сразу на десять направлений.
В дальнейшем вуз проведет между абитуриентами конкурс по родственным профессиям. Это позволит отобрать наиболее подготовленных, а в дальнейшем разделить их на группы по специальностям.
Новые правила приема начнут действовать уже со следующего года. Возможность сдать документы на поступление дистанционно для поступающих сохранится.
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