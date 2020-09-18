Ефремову просят заменить срок на условный
С таким ходатайством в Пресненский суд Москвы обратился новый адвокат артиста.
Новый адвокат Михаила Ефремова обжаловал приговор Пресненского суда Москвы. Как сообщает ТАСС, юрист попросил заменить реальный срок на условный.
«В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Владимира Васильева в защиту интересов Михаила Ефремова на приговор суда от 8 сентября 2020 года. Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет, с применением статьи 64 УК РФ, а также, согласно статье 73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным», — цитирует собеседницу агентство.
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