«Он не одинок»: Таролог рассказала о состоянии и образе жизни Бориса Моисеева

У Бориса Моисеева в жизни сейчас действительно непростой период, который резко отличается от всей его прежней жизни, однако нельзя сказать, что он совсем плохо себя чувствует и никому не нужен, сказала 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова. Карты показали предсказательнице, что Моисеев — человек с активной жизненной позицией и динамичен физически, то есть он ходит, гуляет и встречается с друзьями. Более того, он не отказался и от творческой составляющей своей жизни.

«Жизнь Бориса Моисеева продолжается. Да, продолжается в таком вот ключе, к которому он не привык, но есть уже адаптация; есть очень философский взгляд на жизнь. Он — философ по своей сути, и является сейчас человеком, который вовсе не страдает. Он созерцает, он размышляет, он даже что-то по-видимому, пописывает», — рассказала Марианна Абравитова.

По ее словам, у Бориса Моисеева совершенно ясный ум, он не затворник, ему живется очень даже неплохо, и с материальной точки зрения он защищен. Более того, он чувствует себя нужным близким, у него очень много друзей, а также поклонников, которые переживают за него и общаются с ним.

Ранее некая Тамара Пухова, адвокат и «телевизионный эксперт» рассказала журналистам, что перенесший тяжелый инсульт Борис Моисеев не может передвигаться, почти не говорит и вообще находится в критическом состоянии. А все его сбережения якобы ушли на лечение. Сам артист в интервью 5-tv.ru опроверг эти слухи и заявил, что не прикован к постели и не испытывает проблем с деньгами.