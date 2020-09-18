Первые фото с места аварии двух автобусов с российскими туристами в Турции
| Марина Неруцких Происшествия 171
По предварительной информации, в результате ДТП на горной трассе пострадали 32 человека.
Фото: Сергей Панин, e1
Появились первые фото с места аварии двух автобусов с российскими туристами в турецкой центральной Анатолии. ДТП произошло на горной трассе. В результате столкновения один из автобусов опрокинулся набок.
По предварительной информации, в аварии пострадали 32 человека. Степень травм у пострадавших и подробности ДТП устанавливаются.
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