Первые фото с места аварии двух автобусов с российскими туристами в Турции

Появились первые фото с места аварии двух автобусов с российскими туристами в турецкой центральной Анатолии. ДТП произошло на горной трассе. В результате столкновения один из автобусов опрокинулся набок.

Сергей Панин, e1

По предварительной информации, в аварии пострадали 32 человека. Степень травм у пострадавших и подробности ДТП устанавливаются.