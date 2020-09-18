Миллион долларов за Ленина: Зачем американский художник хочет купить тело вождя?

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Давид Датун уже запустил кампанию по сбору денег на перевозку реликвии коммунизма с Красной площади в Вашингтон.

Фото, видео: ТАСС / Чумичев Александр; 5-tv.ru

Миллион долларов за Ленина — американский художник намерен перевезти тело вождя с Красной площади в США. По его мнению, Россия уже не нуждается в подобных реликвиях коммунизма, а вот Америке они сейчас крайне необходимы. Мужчина даже запустил кампанию по сбору денег на перевозку, и люди жертвуют немалые суммы.

Где художник хотел бы построить новый мавзолей, у него спросил корреспондент Антон Альхимович. Подробности в репортаже.

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