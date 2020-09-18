«Что делать? Иисуса тоже распяли»: Пашаев о возможном лишении его статуса адвоката
Совет Адвокатской палаты Северной Осетии сегодня должен решить судьбу бывшего защитника Михаила Ефремова.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru
Совет Адвокатской палаты Северной Осетии должен принять решение о лишении статуса адвоката Эльмана Пашаева. В ходе общения с журналистами бывший защитник Михаила Ефремова прокомментировал свое отношение к данной ситуации.
«Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли», — заявил Пашаев,
Он добавил, что подобная ситуация ему неприятна, но он не является тем человеком, который будет из-за этого падать духом. По словам Пашаева, он дорожит статусом адвоката, потому что обучался этой профессии всю свою жизнь.
Он также подчеркнул, что рассчитывает на справедливое решение и заявил, что готов к любому развитию событий.
Отвечая на вопрос, что стало причиной предложения Минюста лишить его статуса адвоката, Пашаев заявил, что речь идет о «высказываниях в СМИ».
«Якобы я разглашал адвокатскую тайну, на что имеет право только мой клиент. Только Ефремов имеет право сказать, что я разглашал адвокатскую тайну», — сообщил юрист.
Ранее Минюст РФ внес представление в адвокатскую палату о лишении Эльмана Пашаева статуса адвоката. Кроме того, было внесено представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского. Отмечалось, что причиной тому стала их деятельность во время процесса Ефремова.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пашаев и Добровинский прокомментировали наказание от Минюста.
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