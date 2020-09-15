Адвокаты Александр Добровинский и Эльман Пашаев, ведшие скандальное дело о «пьяном» ДТП при участии актера Михаила Ефремова, неоднозначно отреагировали на новость о том, что Минюст РФ планирует их «наказать».

Ранее на сайте ведомства был опубликован документ, согласно которому предлагалось лишить Пашаева адвокатского статуса, а в отношение его коллеги возбудить дисциплинарное производство. Отмечалось, что причиной тому стала их деятельность во время процесса Ефремова. Что именно под этим подразумевалось — доподлинно неизвестно. Однако не составит труда вспомнить, как часто юристы обменивались взаимными колкостями.

Комментируя данное известие, в беседе с 5-tv.ru Эльман Пашаев заявил, что искренне не понимает, о чем идет речь, а потому не может прогнозировать свои дальнейшие действия.

«Давайте сначала я пойму за что, а потом уже с вами обсудим этот вопрос. Я же не знаю вообще за что! Имеет право или не имеет права [лишать адвокатского статуса — Прим.ред.]. Я же не буду просто руки складывать, что просто: „Давайте, вперед!“. Ясное дело, приму определенные действия. Но прежде чем это понять, нужно понимать реально, насколько я нарушал своими высказываниями. Это требует времени», — пояснил юрист.

Александр Добровинский занял схожую позицию, пояснив, что сможет говорить о деле более конкретно только после того, как увидит бумаги от Минюста. Он также отказался комментировать очередное возможное лишение адвокатского статуса Пашаева и подчеркнул, что никогда ни единого плохого слова в адрес коллеги не произносил.

«Он — это защита Ефремова. Ефремов принимал стратегию и тактику. Это может быть предложено адвокатом, может быть не предложено. Это их личное дело. Но за все отвечает, конечно, Ефремов. Поэтому, с чего мне критиковать Пашаева? Его слова и поступки — отдельная тема. Если Минюст что-то нашел в этом деле… Я же не знаю, что они написали. Мое мнение о господине Пашаеве должно остаться при мне», — подытожил Добровинский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что квалификационная комиссия признала нарушения Кодекса этики адвокатов Михаила Ефремова.