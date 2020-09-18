Стало известно, почему россиянин на автомобиле протаранил ворота резиденции посла США в Москве

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Марина Неруцких
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Инцидент произошел в то время, когда Джона Салливана не было на территории.

Стало известно, почему россиянин на автомобиле протаранил ворота резиденции посла США в Москве

Фото: www.globallookpress / Demian Stringer

Россиянин, протаранивший ворота резиденции посла США в Москве, не преследовал никаких политических целей. Как стало известно 5-tv.ru, водитель Range Rover не справился с управлением. По предварительной информации, гражданин России управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчину отправили на медицинское освидетельствование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате происшествия на территории резиденции посла США в Москве никто не пострадал.

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