Стало известно, почему россиянин на автомобиле протаранил ворота резиденции посла США в Москве

Россиянин, протаранивший ворота резиденции посла США в Москве, не преследовал никаких политических целей. Как стало известно 5-tv.ru, водитель Range Rover не справился с управлением. По предварительной информации, гражданин России управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчину отправили на медицинское освидетельствование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате происшествия на территории резиденции посла США в Москве никто не пострадал.