Стало известно, почему россиянин на автомобиле протаранил ворота резиденции посла США в Москве
| Марина Неруцких Происшествия 108
Инцидент произошел в то время, когда Джона Салливана не было на территории.
Фото: www.globallookpress / Demian Stringer
Россиянин, протаранивший ворота резиденции посла США в Москве, не преследовал никаких политических целей. Как стало известно 5-tv.ru, водитель Range Rover не справился с управлением. По предварительной информации, гражданин России управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчину отправили на медицинское освидетельствование.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате происшествия на территории резиденции посла США в Москве никто не пострадал.
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