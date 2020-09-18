Соседка хозяйки «мусорной» квартиры несколько лет не видела ее мужа-инвалида

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Валентин Черников
Эксклюзив 50

Знакомая пожилой пары из Купчино рассказала, как жили обитатели до потолка захламленного помещения.

Фото, видео: ВКонтакте @kupchinonews; 5-tv.ru

Обитательница «мусорной» квартиры в петербургском районе Купчино вела уединенную жизнь и была «душевно одиноким человеком». Об этом рассказала ее соседка.

Как сообщал 5-tv.ru, сотрудники МЧС, полиции и ЖКХ второй день разыскивают двух пропавших человек в заваленной хламом «двушке». Когда вскрыли дверь помещения, пройти внутрь не смогли — мусор доходил до потолка и стал высыпаться на лестничную площадку. Пока удалось расчистить лишь прихожую. Признаков присутствия живых людей внутри нет. Силовики и коммунальщики не исключают, что в толще завалов могут найти два трупа.

По словам соседки, хозяйка двухкомнатных апартаментов пропала в начале сентября.

«Она работала кондуктором и не вышла на работу, ее не смогли найти и забили тревогу — предположили, что ей дома стало плохо. Связались с МЧС, они приехали, вскрыли дверь — все посыпалось», — рассказала соседка.

На протяжении многих лет дама ухаживала за слепым, парализованным мужем. Однако пожилой мужчина исчез, и это могло произойти несколько лет назад. Супруга же продолжала поддерживать видимость, что он жив.

«Я его видела, когда мы только въехали, он выходил, а потом перестал. Но она мне все время рассказывала, как за ним ухаживала. Было правдоподобно, показывала фотографии, видно, что человек живой. Но я не знаю, какой давности этот снимок», — добавила очевидица.

Соседке не довелось проверить слова обитательницы необычной квартиры — пенсионерка не приглашала в гости никого, включая собственную дочь. Соседки общались лишь на лестничной клетке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в заваленной мусором квартире обнаружили труп.

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